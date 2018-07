José Mourinho falou acerca da transferência de Ronaldo para a Juventus e afirmou que a contratação do internacional português foi um “golpe de mercado” por parte do clube italiano, que fará agora com que a Série A se torne “num dos mais importantes campeonatos do mundo”.

"Todo o mundo vai ver a liga por causa de Ronaldo (…) Veem a Premier League porque é a melhor do mundo e a liga espanhola por causa de Messi. Neste momento, a Série A tornou-se num dos mais importantes campeonatos do mundo. Parabéns à Juventus pelo golpe de mercado, que é de futebol, publicidade e marketing. É um tiro em todos os aspetos", disse o treinador do Manchester United em entrevista à rádio italiana Tele Radio Stereo.

O técnico português, que já treinou o Inter de Milão, entre 2008 e 2010, deixou ainda um conselho para os restantes clubes da Série A, afirmando que os ”clubes como Inter, Milão ou Roma não podem aceitar, passivamente, que a Juventus se torne mais forte com Ronaldo e que continue a ganhar e a ganhar. Têm de encontrar motivações nesta operação e isso pode ser um salto de qualidade no campeonato".