Após 60 anos, o The Guardian revela que foi descoberto um guião de Stanley Kubrick, realizador de "Lolita" (1962), por um professor universitário. Trata-se de um argumento que terá sido escrito em 1956 com Calder Willingham, com quem o realizador norte-americano colaborou em 1957 no filme “Horizontes da Glória”.

Esta descoberta foi feita pelo professor e especialista em Kubrick, Nathan Abrams, da Universidade de Bangor, País de Gales, Reino Unido. "Nem queria acreditar. É tão excitante. Pensou-se que estava perdido", confessou o respomnsável ao The Guardian.

O guião está intitulado de "Burning Secret" (Segredo Ardente) - uma adaptação do livro de Stefan Zweig.

Segundo Nathan Abrams, trata-se de uma “inversão de Lolita”, livro que Kubrick adaptou para o cinema, em 1962, sendo que "em 'Segredo Ardente', a personagem principal aproxima-se do filho para chegar à mãe. Em 'Lolita', casa-se com a mãe para chegar à filha. Penso que com o código de produção de 1956, seria difícil de fazer, mas ele consegui levar a cabo 'Lolita' em 1962, embora por pouco".

Stanley Kubrick realizou filmes como "2001: Odisseia no Espaço" (1968), "Shining" (1980) e o "Laranja Mecânica"(1971).