Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelam que a taxa de emprego aumentou 0,2% no primeiro trimestre, por comparação com o trimestre anterior, para os 68,2%.

Em Portugal, a taxa de emprego - percentagem de pessoas com emprego entre as pessoas com idades dos 15 aos 64 anos - foi de 69,2%. No trimestre anterior tinha sido de 68,9% e um ano antes 66,8%.

Já na OCDE a taxa de emprego tinha sido 67,4% no primeiro trimestre de 2017. Na zona euro, a taxa de emprego subiu dos 66% no primeiro trimestre do ano passado para os 66,9%. No últimos três meses de 2017 tinha sido de 66,8% .

Segundo a OCDE a subida trimestral beneficiou todos os grupos etários. Mas foi entre os jovens (15 aos 24 anos) que foi mais pronunciada.