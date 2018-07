O despiste de um carro durante as corridas ilegais em Famalicão provocou nove feridos. O acidente aconteceu este domingo, avança o comando de Braga da GNR à agência Lusa.

As nove pessoas terão sido atropeladas quando assistiam à prova de Ribeirão, uma corrida ilegal que decorre no concelho de Famalicão, tendo um dos condutores perdido o controlo da viatura e tendo-se dirigido para a zona do público que estava na zona do Lago Discount.

De acordo com o Correio da Manhã, a condutora é uma jovem de apenas 17 anos, que não tem carta de condução, e que acabou por ser detida no momento, e posteriormente libertada.

O alerta terá sido dado pelas 22h50 e foram mobilizados para o local 28 operacionais, acompanhados por oito veículos.

As vítimas têm entre 19 e 52 anos, e nenhuma se encontra em estado grave.