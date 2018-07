A Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP) vai assinar esta segunda-feira um protocolo com 28 instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que visa o acompanhamento médico a reclusos possuidores do vírus VIH e de Hepatite B e C, avança a Lusa.

Para a DGRSP, este protocolo irão dar forma “a um novo modelo de abordagem dos cuidados de saúde em matéria de doenças infecciosas nas prisões” que considera “extremamente relevante e inovador”.

A medida assume ainda a realização de rastreios durante todo o “percurso” de reclusão.

Segundo os dados do Ministério da Justiça, 4,5% da população reclusa portuguesa está infetada com VIH, 1,2% tem hepatite B e 10,1% tem hepatite C.