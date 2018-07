Segundo Vladimir Putin, a Rússia foi alvo de 25 milhões de ciberataques durante o período do Mundial. “Durante o Mundial 2018, perto de 25 milhões de ciberataques e outros atos criminosos contra as estruturas de informação na Rússia, de alguma forma ligadas ao campeonato do mundo, foram neutralizados”, disse o presidente russo, este domingo, durante um encontro com os serviços de segurança russos.

Putin aproveitou ainda a ocasião para realçar o “importante trabalho de preparação, operacional, de análise e de informações” que as autoridades russas encabeçaram. Ainda assim o presidente optou por não mencionar a origem dos ataques.

A relação entre a Rússia e entre os ciberataques é já turbulenta: existem rumores de que o governo russo influenciou as eleições dos Estados Unidos da América, que resultaram na vitória de Trump, tendo sido acusados 12 agentes russos pelas autoridades norte-americanas na sexta-feira passada.

É ainda de realçar que Putin e Donald Trump irão estar reunidos em Helsínquia ainda esta segunda-feira.