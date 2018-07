Donald Trump defende que está a ser feita uma “caça às bruxas” no que toca à investigação do Departamento de Justiça norte-americano sobre a interferência russa nas eleições de 2016, onde foi eleito presidente, que prejudica as ligações entre os dois países.

Numa publicação do twitter feita esta segunda-feira, Trump disse que o “relacionamento com a Rússia nunca esteve pior devido aos muitos nos de tolice e estupidez dos Estados Unidos e agora, a caça às bruxas”.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!