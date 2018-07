Droga de sábado de manhã

O homem precisa de rituais para resistir à insanidade da existência ou para acordar de mansinho nas manhãs de sábado. Um documentário de vida animal é remédio praticado há décadas

Um dos grandes rituais de acordar ao sábado de manhã, por entre o silêncio e a habituação à existência humana, está o de assistir a um documentário sobre a vida animal enquanto se bebe uma chávena de café sem açúcar. Traz-se o cérebro de maneira calma das profundezas dos instintos primitivos para a realidade da vida social com ajuda de umas imagens da natureza, retomando devagarinho as funções do corpo.

Para tal, os documentários precisam de corresponder a determinadas características; de outra maneira, o recuperar da consciência não se traduz nessa espécie de sabat aconfessional de purificação ateia da alma. Uns vão ao templo semanalmente para a sua renovação espiritual; quem não professa quaisquer crenças religiosas busca de outra forma a lavagem da alma. Um episódio equivale a uma ablução.

Escusado será dizer que, para tal liturgia, requer-se um determinado ritmo pausado da montagem, um certo tom da narrativa, uma história simples de sobrevivência, de demonstração darwiniana. Algo a que a maior parte da atual programação da National Geographic (e canais quejandos), na sua aceleração de edição e na necessidade de transformar cada episódio num thriller entre naturalmente bons e naturalmente maus, raramente corresponde.

Temos sempre a BBC. O seu “Vida Selvagem”, que a SIC passa ao final da manhã de sábado, é o comprimido de realidade de efeito retardado que o cérebro aguenta e o corpo merece. Por entre a modorra do sofá, os olhos semicerrados, ainda sem força para grandes combates com a luz, histórias de crias de pinguim protegidas dos ventos terríveis do sul trazem-nos ao colo para o retorno ao quotidiano.

Um qualquer programa com narrativa de David Attenborough cumpre às mil maravilhas a função. A voz modulada, transformando o comportamento dos animais numa pequena grande história de vida, com os seus entusiasmos, tragédias, emoções, mas sem estridências – como só os verdadeiros contadores de histórias conseguem fazer –, é o indicado como história de acordar. Attenborough será o eterno griot do documentário da vida selvagem.

Mesmo que a série que passa na SIC não tenha Attenborough e use uma narrativa dupla em que uma das vozes se encarrega de dizer o que cada espetador consegue ver com os seus olhos (como se tivéssemos ligado a opção para invisuais), é ainda aquela que, na atual programação televisiva, consegue corresponder à cadência desejada por determinados viciados de sábado de manhã.

Desde o primeiro documentário criado pela Walt Disney e realizado por James Algar em 1948 – a “Ilha das Focas” ganhou um óscar para melhor curta-metragem – que as histórias de animais no seu habitat apaixonam espetadores. Se os jardins zoológicos tornaram possível aos olhos do ocidental ver animais selvagens no ambiente controlado das cidades, os documentários abriram as janelas para o contexto, para nos deixar perceber um pouco da sua existência longe do cativeiro.

É certo que durante muitos anos se recorreu a truques para conseguir produzir programas televisivos realistas que não fossem apenas narrativa sem grandes imagens. A série “True-Life Adventure Films” da Disney, que começou com a “Ilha das Focas” e teve mais 13 documentários até 1960, foi um sucesso enorme – arrecadando oito óscares e ganhando espaço nas bibliotecas escolares um pouco por todo o mundo. Ostentava orgulhosamente os dizeres “estes documentários foram filmados nos seus cenários naturais e são completamente autênticos, sem orientações ou ensaios”, que em nada correspondiam à verdade. O próprio sobrinho de Walt Disney, Roy, confessou-o: “Mantivemos esse aviso mais tempo do que devíamos.”

Filmar um documentário da vida animal in loco é tarefa árdua, demorada e imprevisível. A que se somava naquele tempo a tecnologia pesada e pouco desenvolvida que implicava duas coisas: arriscar a vida de quem operava as câmaras e ter muita dificuldade em passar despercebido para conseguir registar as imagens dos animais a interagir normalmente nos seus ambientes.

Basta pensar que a BBC Natural History Unit precisou de quatro anos para filmar esse objeto deslumbrante em seis episódios que se chama simplesmente “África”, estreado em 2013 (narrado por Attenborough que, aos 92 anos, e apesar de cada vez mais desmemoriado, como o próprio confessa, continua a manter a promessa de trabalhar enquanto conseguir mexer--se e lhe encomendarem trabalho). “África” vai do macro ao micro num segundo, ora mostrando as vastas migrações de espécies em busca de água e alimento, ora filmando ratos--toupeira-pelados na sua toca, correndo tão rápido para a frente como para trás, ou enfrentando o calor abrasador do Sara para encontrar um sítio adequado para formar uma nova colónia. Quatro anos de produção com 70 anos de avanço tecnológico desde “A Ilha das Focas”.

Mas dizia, e assim termino, mesmo que continuem a não ser inteiramente genuínos e haja neles truques para os tornar mais “reais”, os documentários da vida animal ainda são o mais realista e adequado remédio para enfrentar os sábados da existência humana. Era isso ou drogas, e o meu corpo reage mal aos estupefacientes.