Este ano o verão só chega a meio de julho. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera, as temperaturas máximas começam a subir esta segunda-feira .

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 22ºC, em Viana do Castelo e Porto, e os 30ºC, para Castelo Branco, Évora, Beja, Setúbal e Faro, enquanto as mínimas vão dos 11ºC na Guarda aos 17ºC em Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro.

Nas ilhas as temperaturas vão dos 19 aos 25ºC no Funchal (Madeira) e em Santa Cruz das Flores (Açores), enquanto no arquipélago açoriano, Horta ronda os 18ºC e os 24ºC, em Angra do Heroísmo entre os 17ºC e os 24ºC e em Ponta Delgada entre os 18ºC e os 25ºC

A subida de temperaturas traz mais precauções quanto aos raios UV. Segundo o IPMA, todos os distritos de Portugal continental – à exceção de Coimbra e Porto que têm risco elevado – estão sob risco muito elevado de raios UV. Também nos arquipélagos, as ilhas da Madeira e Porto Santo e as ilhas das Flores, São Miguel, Faial e Terceira, nos Açores, têm risco muito elevado.

Nessas regiões, as recomendações do IPMA passam pelo uso de óculos de sol com filtro UV assim como o uso de chapéus, t-shirt, guarda-sol e protetor solar. Também as crianças devem ter mais cuidado no que toca à exposição ao sol.