Cristiano Ronaldo será apresentado esta segunda-feira no Juventus pelas 18h30 – 17h30 em Lisboa. O atleta português chegou no domingo a Torim, acompanhado por Georgina Rodrigues.

Durante a manhã, o capitão da seleção portuguesa irá fazer os exames médicos em depois seguirá para o centro de estágio da Juve onde irá conhecer tanto as instalações como os novos colegas e treinador.

A conferência de imprensa está marcada para as 17h30 (hora de Lisboa) e é já uma das mais concorridas de sempre. E por uma questão de segurança, a entrada do CR7 não deverá ser feita pela entrada principal do estádio, por ser um lugar pequeno.

Também a chegada a Torim foi feita com muito secretismo. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Ronaldo chegou mais cedo ao aeroporto do que era previsto para evitar que houvesse um grande aparato no aeroporto que pudesse provocar distúrbios. A empresa que gere o aeroporto, Sagat, permitiu que uma viatura entrasse no aeroporto para levar o melhor do mundo para um local secreto, onde passou a noite.