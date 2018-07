A Seleção francesa arrecadou o maior troféu do Mundial que decorreu na Rússia. No entanto, a FIFA fez questão de reconhecer outros títulos.

Luka Modric - Melhor jogador do Mundial

⚽️ #CRO captain @lukamodric10 is the best player of the 2018 @FIFAWorldCup in Russia!

👏 Congratulations to the #WorldCup Golden Ball winner! #BeProud #Croatia #WorldCupFinal #Vatreni🔥 pic.twitter.com/IR5T2xljrd