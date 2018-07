Novak Djokovic conquistou este domingo o torneio de Wimbledon, após vencer Kevin Anderson em três sets (6-2, 6-2 e 7-6 (3)).

No entanto não foi só no court que se concentraram as atenções. As bancadas do evento captaram as lentes dos fotógrafos, num momento de cumplicidade entre os duques de Cambridge, William e Kate.

