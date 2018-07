A taxa de poupança das famílias portuguesas aumentou ligeiramente no final do ano passado para cair logo no início de 2017. Já no caso do investimento que é feito pelos portugueses, assiste-se a um movimento contrário: subiu, graças a um aumento do acesso à informação.

De acordo com P edro Amorim, da XTB, “o perfil de investimento dos portugueses é muito conservador; contudo, tem vindo a diminuir a sua aversão ao risco ao longo do tempo. O aumento da literacia financeira e a oferta de produtos diversa tem contribuído para a diminuição da aversão. Cada vez mais temos clientes mais cientes dos tipos de riscos que correm”.

Olhando para os dados referentes às poupanças dos portugueses, pode dizer-se que também a alta carga fiscal tem tido influência . De acordo com Pedro Amorim, é cada vez mais frequente ver que a maior poupança é feita pelas famílias com mais rendimentos. Já no caso dos que apresentam rendimentos inferiores, registam-se níveis de poupança negativos.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) já tinha divulgado que a capacidade de financiamento das famílias portuguesas tinha descido para 1,3% do produto interno bruto (PIB).

É preciso ver que a análise tem de ser feita com base em dois importantes pressupostos. Por um lado, a baixa taxa de poupança é um bom indicador para a economia, já que é sinónimo de consumo e maior desenvolvimento das empresas. Mas também é preciso notar que pode levar a um aumento das importações.

“Podemos ter um aumento das taxas de poupança se surgir uma nova crise nos próximos tempos, com o aumento do receio e dificuldade de acesso ao crédito. Contudo, o baixo rendimento disponível tem sido prejudicial. O nível de rendimentos ainda se situa ao mesmo nível de 2007-2008. Ou seja, vivemos um década perdida no desenvolvimento. O aumento dos preços do acesso à habitação nas grandes cidades tem dificultado o desempenho do rendimento disponível”, acrescenta Pedro Amorim.

Fórum para a Competitividade Na nota de conjuntura de maio, o Fórum para a Competitividade debruçava-se também sobre o tema da poupança. No primeiro trimestre do ano “a taxa de poupança das famílias caiu de 5,3% para 5,1%”, um valor muito “próximo de mínimo de 4,6%” do terceiro trimestre de 2017 e “muito longe do máximo de 12%, verificado em 2002”.

Segundo os autores da nota de conjuntura, a “baixa poupança constitui um travão a um aumento mais substancial do investimento” uma “peça essencial de um crescimento do PIB e da produtividade mais intensos”.

É ainda importante recordar que se tem registado um aumento do crédito ao consumo. No mês de março, segundo os dados do Banco de Portugal (BdP), foram concedidos 659,3 milhões de euros.