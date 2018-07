Mais 11 O Bloomberg Billionaires Index mostra que há 64 executivos e executivas de tecnologia a liderar a lista das grandes fortunas do mundo. Mas mostra também que este foi o setor que mais tem criado novos milionários. Só este ano, a tecnologia foi responsável por criar mais 11 homens que se destacam pelos milhões que conseguiram encaixar no mundo dos negócios.

Desigualdades Alguns especialistas alertam, no entanto, para a mudança de paradigma. Há quem afirme cada vez mais que a desigualdade de oportunidades tem estado a aumentar. Existem um abismo cada vez maior entre ricos e pobres e o caminho fica cada vez mais complicado para quem talento, mas conta com recursos limitados.

As fortunas A revista Forbes deu a conhecer, em março, a lista das pessoas mais ricas do mundo em 2018: Jeff Bezos aparecia em primeiro lugar e há vários anos que o pódio é disputado pelos bilionários Warren Buffet e Bill Gates. A constante luta para gerir a fortuna reflete-se nas restantes posições, que sofrem várias alterações nas análises diárias das publicações especializadas.

Multimilionários. Eles são cada vez mais e têm cada vez mais dinheiro

Numa altura em que muito se discute assimetrias salariais e contrastes sociais, os números do Billionaire Census 2018, elaborado pela Wealth-X, mostram que nunca houve tantos multimilionários. São cada vez mais e com fortunas cada vez maiores.

No total falamos de 2754 multimilionários que, em conjunto, detêm uma riqueza superior a 7,7 biliões de euros. Para se perceber melhor do que estamos a falar, basta sublinhar quantos zeros implica. Nos EUA, o bilião é um número com nove zeros à direita do 1. Mas aqui estamos a falar de um número com 12 zeros.

De acordo com o relatório, a população mais rica aumentou 15% no decorrer de 2017, ultrapassando o recorde que foi atingido em 2015: 2473 multimilionários. São maioritariamente homens e investem em setores como finanças, banca, tecnologia, indústria e imobiliário. Além disso, a maioria recebeu grandes fortunas da família. Os dados do Billionaire Census mostram que mais de 40% são ricos por herança. No entanto, o relatório também destaca que “a tendência dos últimos 20 anos tem sido de um aumento gradual da proporção de multimilionários self-made”.

O aumento foi global, embora se destaquem algumas zonas. Na Ásia-Pacífico, por exemplo, a fortuna acelerou 29%, para mil milhões de euros. Ainda assim, a Europa continua a ser o continente que reúne o maior número de multimilionários, com 29,8% dos mais ricos em todo o mundo. Segue-se a Ásia, com 28,5%, e a América do Norte, com 26,4%. Na linha da frente dos países onde as fortunas mais têm aumentado estão os EUA e a China. No primeiro caso falamos de 680 multimilionários no ano passado, com um total de 2,6 biliões de euros. Já a China conta com 338 multimilionários, com uma fortuna total de 908 mil milhões de euros.

Já um outro relatório, publicado em novembro do ano passado, tinha mostrado esta tendência e evidenciava a situação em Portugal, onde o número de milionários também voltou a crescer. O Global Wealth Report 2017 mostrava que existiam 68 mil milionários no país. Em 2016 eram 61 mil. De acordo com o estudo, a estimativa era de crescimento, sendo de esperar haver, em 2022, aproximadamente 77 mil milionários em Portugal.

Há pouco tempo, a questão do aumento da riqueza em famílias específicas chamava a atenção num relatório da Oxfam, citado pelo Business Insider, que revelava que a elite que representa 1% da população tinha mais riqueza do que o resto da população mundial.

O Business Insider mostrava ainda que na lista dos mais ricos do mundo estavam milionários de alguns dos países mais pobres.

Já em relação à presença de mulheres na lista dos mais ricos do mundo pode dizer-se que também tem vindo a aumentar. No ano passado, as mulheres representavam já 11,65% deste grupo. Ainda assim, a “Forbes” mostrava este ano que no ranking dos multimilionários apenas existe espaço para 256 mulheres.