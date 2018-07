20 anos depois, a Seleção francesa volta a sagrar-se campeã do Mundo. Em 1998 foi em casa, este domingo na Rússia (Moscovo) após bater, na final deste Mundial 2018, a Croácia por 4-2.

Títulos da 🇫🇷França:

2 Campeonatos do Mundo (1998, 2018)

2 Campeonatos da Europa (1984, 2000)

2 Taças Confederações (2001, 2003) pic.twitter.com/8Ksqmrc13r — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2018

A seleção francesa colocou-se em vantagem logo aos 18 minutos com um autogolo de Mandžukić, mas os croatas depressa devolveram a igualdade ao marcador, por Perišić (28').

Ainda antes de fechar a primeira metade, aos 38 minutos, Griezmann, através de grande penalidade, voltou a colocar a França em vantagem. Na segunda parte os franceses pareciam ter sentenciado o encontro quando, em praticamente 5 minutos, fizeram dois golos: primeiro por Pogba (59') e, pouco depois (65'), por Mbappé, que se tornou no segundo jogador mais jovem de sempre a marcar em finais de Campeonatos do Mundo.

Mais jovens a marcar na final do Mundial:

17 anos: 🇧🇷Pelé (1958)🔝

19 anos: 🇫🇷MBAPPÉ (2018)⬆

21 anos: 🇦🇷Peucelle (1930)

21 anos: 🇧🇷Amarildo (1962)

22 anos: 🇩🇪Weber (1966) pic.twitter.com/NhaOSwTtSz — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2018

Apesar de o encontro ter ficado aparentemente decidido, Mandžukić, após erro crasso do guardião francês Lloris, ainda conseguiu reduzir para 4-2, resultado final deste jogo decisivo.

A França sagrou-se, desta forma, bicampeã mundial, depois do título, como já foi referido, de 1998 e sucede à Alemanha, vencedora do Mundial2014, disputado no Brasil, na lista dos campeões do Mundo.

20 anos depois, a 🇫🇷França sagra-se novamente Campeã do Mundo! pic.twitter.com/YSXdoGhHFr — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2018

Títulos mundiais:

5 Brasil

4 Itália

4 Alemanha

2 Uruguai

2 Argentina

2 FRANÇA

1 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inglaterra

1 Espanha