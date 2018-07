Comparando o ano de 2016 com 2017, houve um aumento de cerca de 31% de cidadãos com licenças para porte e uso de armas de fogo, avança o Jornal de Notícias que cita números da PSP.

Assim, em 2017 foram emitidas 1.683 novas autorizações, que corresponde a mais 397 que 2016.

Dos cidadãos portugueses com licenças para ter armas, 167 mil têm licença para caça, que possibilita que circular pelo país com as respetivas armas.

Os dados da PSP mostram também que já foram destruídas até julho deste ano mais armas do que no ano de 2016.