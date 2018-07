Theresa May disse que este domingo que durante uma conversa que manteve com Donald Trump este aconselhou-a a processar a União Europeia.

Ele disse-me que devia processar a União Europeia – para não entrar em negociações, mas para os processar. Não, nós vamos encetar negociações com eles", contou a primeira-ministra do Reino Unido.

Theresa May frisou ainda que a conversa que Donald Trump teve com os jornalistas foi bastante diferente do que lhe disse. “Mas é interessante que o presidente também disse, em conferência de imprensa, para não nos afastarmos dessas negociações".