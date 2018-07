O Corriere dello Sport dá conta de negociações entre o empresário Jorge Mendes e o presidente do Nápoles com vista à transferência do internacional português antes de ter sido confirmado o ingresso na Juventus.

Segundo o jornal italiano, o Nápoles não conseguiu reunir as condições financeiras exigidas por Cristiano Ronaldo e pelo Real Madrid, acabando por assinar pela Juventus num contrato de 4 épocas e 30 milhões de por temporada.