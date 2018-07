É chegada a altura de começar a pensar seriamente nas férias, caso ainda não o tenha feito. Chegados a este ponto, não é apenas necessário saber quais são os destinos mais procurados ou mais económicos. Também ganha especial importância saber quais as probabilidades de surgirem imprevistos. Por esta altura poderá estar a pensar que deveria ter começado a pensar nisto antes, mas não se preocupe. Ainda vai a tempo. A AirHelp analisou os principais destinos e ainda as taxas de pontualidade.

O estudo mostra que o verão continua a ser um dos períodos preferidos dos portugueses para entrar num avião e ir conhecer novos destinos e novos mundos. Com base no que foram as escolhas feitas entre 1 de julho e 10 de setembro do ano passado, pode dizer-se que no top-10 dos principais destinos estão cidades europeias, liderando Madrid, Paris e Londres no número de voos, com cerca de 1900 (nos dois primeiros casos) e 1600 partidas. De acordo com os autores do estudo, a justificação tanto pode estar no preço dos bilhetes de avião para estes destinos como na proximidade geográfica. Seja como for, foram estas três cidades que mais convenceram os portugueses no ano passado quando chegou a hora de aproveitar o melhor do verão fora de Portugal.

Para facilitar as escolhas deste ano, a AirHelp analisou quais são os destinos com maior taxa de pontualidade e este “parâmetro compreende o número de voos que chegaram ao destino antes ou dentro do horário previsto ou com um atraso inferior a 15 minutos”. A medalha de ouro vai para Amesterdão (Schiphol), com uma taxa de pontualidade que atinge os 79%. Em segundo lugar destaca-se Frankfurt, com 77%. Já Londres, que conquista os portugueses quando chega a hora de voar, tem uma grande capacidade para desiludir quando chega a hora de aterrar. Gatwick apresentou a pior performance: cerca de 40% dos voos chegaram ao destino com atraso. Pela negativa, realce também para Bruxelas e Paris (Charles de Gaulle), com 38% e 35% dos voos a chegarem com atraso.

Já em relação ao momento em que parte, é preciso ter em atenção que os aeroportos portugueses que mais se destacam pela positiva são os de Faro e Porto, que apresentam uma pontualidade nas partidas de 83% e 74%, respetivamente. Em último lugar neste ranking aparece o de Lisboa, mais abaixo do que qualquer outro em termos de pontualidade à partida. Falamos de 61%.

Se já sabe para onde quer ir e com o que contar quando chegar ao aeroporto para levantar voo em direção às tão desejadas férias, apenas lhe falta saber quais são as melhores e as piores alturas para o fazer. De acordo com o estudo da AirHelp, “as quartas-feiras são o melhor dia para viajar, pois 71% dos voos chegaram ao destino dentro do horário previsto. Por outro lado, as segundas-feiras são o dia mais propício a perturbações – cerca de 35% dos voos chegam ao destino com atraso”.

Deve ainda ter em atenção que o pior horário para viajar é o princípio da tarde. A análise revela que apenas 37% dos voos que partem entre as 12h00 e as 15h59 aterram a horas. E os autores do estudo acrescentam: “Quem pretende mesmo chegar a horas ao destino, o melhor é marcar viagem com partida de manhã. O horário das 06h00/11h59 surge no topo da pontualidade, com uma taxa de sucesso de cerca de 75%.”

E cá dentro? A pensar nisso, a Momondo fez uma pesquisa para saber qual o destino preferido dos portugueses cá dentro e concluiu que as preferências se têm mantido estáveis ao longo dos últimos três anos. O arquipélago dos Açores tem sido o destino mais procurado, embora a Madeira esteja a crescer e a fazer cada vez mais concorrência.

Pode ainda dizer-se que os portugueses costumam ter, em média, entre 500 a 1000 euros destinados para esta finalidade. E como costumam escolher? O perfil traçado nesta análise mostra que “metade dos portugueses procuram inspiração junto da família e dos amigos, dando mais importância às suas recomendações do que a qualquer outra fonte”.

Ainda assim, tem estado a crescer o número de portugueses que usam a internet para conhecer novas opções e fazer a aposta em destinos alternativos.

Pode ainda dizer-se que, no geral, os mais jovens têm tendência a preferir um voo que já inclua a bagagem, enquanto cerca de 36% dos mais velhos assumem que não se importam com este fator na hora de escolher determinada companhia aérea. Falamos de um determinado grupo de viajantes que prefere decidir este tópico na hora da compra, mesmo que esta seja uma questão que acabe por inflacionar o preço final. Já no que respeita ao tipo de estadia, a maioria dos portugueses admitem que, apesar de se multiplicarem novas opções e modalidades, preferem ficar num hotel (48%).

Já os mais jovens (entre os 18 e os 22) admitem que uma das opções que mais procuram passa por alugar uma casa ou ficar com amigos e familiares.