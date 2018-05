O Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Maputo emitiu esta quarta-feira um comunicado onde repudia as agressões que ocorreram ontem na Academia do Sporting, em Alcochete.

“A Direção do Núcleo do SCP de Maputo vem manifestar o seu total repúdio e desagrado pelos gravíssimos acontecimentos ocorridos no dia de ontem, na Academia do Sporting Clube de Portugal”, refere a nota.

Na nota, o núcleo responsabiliza Bruno de Carvalho pelo que aconteceu: “a situação a qual chegou o SCP é consequência dos insanos atos pessoais e de gestão preconizados pelo seu presidente, originando graves prejuízos morais e financeiros ao Clube e toda a família Sportinguista”.

“Como não nos revemos nesta postura e atitudes retiramos o voto de confiança e apoio a esta direção e ao seu presidente”, conclui.