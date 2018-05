Manuel Queiroz Pereira, irmão do empresário Pedro Queiroz Pereira e neto de um antigo presidente do Sporting, enviou uma carta a Bruno de Carvalho onde o acusa de “arrastar o clube para o momento mais negro e vergonhoso da sua história”.

“Conseguiu fazer com que os jogadores (o capital mais importante do nosso clube) não o respeitem e não queiram continuar a representar o Sporting enquanto este for presidido por si (…) Ninguém quer ficar num clube por si presidido”, escreve Queiroz Pereira, numa mensagem a que o i teve acesso.

“Não queremos um presidente à frente do nosso clube que incentiva ao ódio e que coloca os sportinguistas uns contra os outros. Quer queira, quer não, é o principal responsável por aquilo que aconteceu”, lê-se na mensagem.

Queiroz Pereira termina a mensagem pedindo a Brunod e Carvalho que se demita “e não espere por depois da Taça [de Portugal] (…) Depois já vai tarde”.