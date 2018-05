Depois de hoje de manhã a Altice Portugal ter repudiado as agressões em Alcochete, também a NOS vem agora mostrar-se “chocada” com as agressões que que ocorreram na Academia do Sporting. Ainda assim, a operadora informou em comunicado que não equaciona tirar o patrocínio ao Sporting.

“A NOS aproveita para negar que estaria a estudar a eventual rescisão do contrato com o Sporting Clube de Portugal”, lê-se no comunicado enviado às redações.

A operadora de telecomunicações diz-se “chocada” com as agressões que ocorreram ontem em Alcochete: “A NOS repudia os incidentes ocorridos ontem, os quais vêm ensombrar o desporto português e o futebol em particular”, acrescenta a operadora que “apela a todos que têm responsabilidades, diretas ou indiretas, no futebol português para que garantam que situações pouco dignificantes como esta não voltem a suceder”.

Recorde-se que alguns jogadores e o treinador do Sporting foram vítimas de agressões, depois de um grupo de cerca de 50 pessoas ter entrado na Academia do clube, em Alcochete, com o objetivo de ameaçar a equipa.