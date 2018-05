O guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, usou a sua conta no Twitter para reagir às agressões aos jogadores e treinador do Sporting, que ocorreram ontem em Alcochete.

"A rivalidade desportiva deve existir dentro do terreno de jogo, mas a violência desportiva não pode existir nem no campo nem fora dele. Por isso, estou solidário com os companheiros do Sporting e rejeito o que aconteceu ontem. Fora com as pessoas violentas ", escreveu o espanhol no Twitter.

Recorde-se que Acuña, Battaglia, Misic e Bas Dost foram agredidos por um grupo de cerca de 50 indivíduos. Jorge Jesus também foi vítima de agressões.