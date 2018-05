“Fogooooooooo fujam”. Esta foi uma das mensagens enviadas a alguns clientes da MEO durante a manhã desta quarta-feira, provenientes de um remetente com o nome TestPT1. Além deste SMS, os clientes receberam outros, como: “Mensagem de teste Teresa 2” e “Mensagem de teste 04”. Durante a tarde, a PT enviou novas mensagens aos destinatários, pedindo “desculpa pelo incómodo” e revelando que, durante esta quarta-feira, “foram enviados SMS de teste por erro”, acrescentando que os clientes devem ignorar os alertas.

O i apurou que se tratou de um erro que resultou de uma anomalia informática e que os clientes afectados serão avisados de que devem ignorar os avisos de teste e de fogo. O i sabe ainda que a mensagem terá chegado a subscritores dos alertas Sapo e que o número de destinatários terá sido residual.

Contactada através da linha 1696, um operador explicou que a empresa tem estado “a testar um novo sistema de alertas da Proteção Civil” e que as mensagens de teste estavam a ser “trocadas internamente”, tendo chegado aos clientes “por lapso”.

Já a Proteção Civil diz não ter conhecimento de quaisquer mensagens.

Recorde-se que no próximo dia 1 de junho entra em vigor um novo sistema de alertas via mensagens de telemóvel. As populações de zonas com maior risco de incêndio vão passar a ser avisadas sobre perigos e comportamentos a adoptar através da sua operadora móvel. A novidade resulta de uma recomendação dos peritos da Comissão Técnica Independente que analisaram os grandes incêndios do ano passado e que conluíram haver um défice de comunicação entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e as populações. O novo sistema resulta de uma parceria entre as operadoras e a ANPC.