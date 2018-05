O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, aceitou ir até Bruxelas para falar com “representantes do Parlamento Europeu”. Em causa está a utilização de dados de milhões de utilizadores daquela rede social.

"Zuckerberg vai estar em Bruxelas assim que possível, espero que na próxima semana, para se reunir com os presidentes dos grupos políticos e com o presidente e o relator da comissão de Liberdades Civis e Justiça", explicou esta quarta-feira Antonio Tajani, presidente do Parlamento Europeu.

Tajani elogiou Zuckerberg por ter aceitado o convite e afirmou que os europeus "merecem uma explicação completa e detalhada" sobre a questão em causa.

O objetivo do Parlamento Europeu é perceber até que ponto o uso de dados dos utilizadores do Facebook é abusivo, principalmente depois do escândalo que envolveu a empresa Cambridge Analytica, que interferiu nas eleições presidenciais norte-americanas recorrendo a estes dados.