O Benfica divulgou esta tarde um comunicado a reagir às buscas que foram feitas esta quarta-feira no estádio de Alvalade.

Os encarnados começam por dizer que têm estado a acompanhar os acontecimentos decorrentes da investigação em curso na Sporting SAD.

O Benfica recorda o caso dos e-mails: “Neste momento, não podemos deixar de realçar que a omissão e o silêncio de todas as autoridades sobre o grave crime de roubo da correspondência privada do SLB, e a sua pública divulgação através de um pretenso porta-voz, terão certamente contribuído para afirmação de um clima de total impunidade e de errada perceção de que o crime compensa”.

“O crime organizado de que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi vítima, as ameaças sistemáticas sobre as equipas de arbitragem e a eventual corrupção de atletas, numa época marcada por uma aliança de opacos contornos entre os seus rivais, mancharam irremediavelmente a salutar competição em diferentes modalidades”, lê-se no comunicado das águias.