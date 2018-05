Os humoristas Eduardo Madeira e Joaquim Monchique pegaram na crise que se vive no Sporting e fizeram um sketch onde imitam Jorge Jesus e Bruno de Carvalho, respetivamente.

Afinal, de quem é a culpa se o Sporting perder a final da Taça de Portugal no domingo? É este o tema do vídeo, onde as personagens surgem com hematomas e um braço engessado. O sketch faz parte do programa da RTP1 ‘Donos Disto Tudo’.

Recorde-se que ontem, um grupo de pessoas invadiu a Academia do Sporting, em Alcochete e agrediram vários jogadores e o treinador do clube, Jorge Jesus.

Para além disso, o Sporting vive ainda outra crise: a operação Cashball. Esta tem como objetivo investigar a alegada corrupção do Sporting para influenciar resultados em diferentes modalidades, nomeadamente andebol e futebol.