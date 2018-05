O Sporting emitiu esta quarta-feira um comunicado onde confirma que a Polícia Judiciária fez buscas nas instalações da SAD.

Os leões confirmaram que as buscas foram realizadas “no âmbito de uma investigação que se encontra em segredo de justiça” sem, no entanto, referir a operação Cashball.

“O Sporting confirma ainda que dois colaboradores foram constituídos arguidos. O Sporting confia na justiça e, como sempre defendeu, prestou e prestará toda a colaboração necessária ao apuramento da verdade”, refere a nota.

Recorde-se que a operação Cashball investiga suspeitas de corrupção no Sporting – o clube terá montado em esquema com o objetivo de conquistar o campeonato nacional de andebol. Como o i noticiou, as suspeitas estão ligadas não só a este desporto, mas também a outras modalidades, como o futebol.

Quatro pessoas foram detidas no âmbito desta operação, incluindo o team manager André Geraldes.