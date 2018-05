Num comunicado divulgado pelo Sindicado dos Jogadores, os futebolistas do Sporting garantem que estarão presentes no Jamor para disputar a final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves.

A decisão surge após uma reunião do plantel leonino e respetivos advogados com representantes do sindicato.

Os jogadores dizem não ter “condições anímicas e psicológicas para de imediato retomarem a sua atividade”, mas garantem que vão estar no Jamor, já que “a final da Taça é uma festa do futebol português, um espelho do desporto nacional, no qual estão em causa todos os profissionais de futebol, o bom nome de Portugal e a dignidade das instituições”.

“Também pelo respeito aos seus colegas do Clube Desportivo das Aves, e por todos quantos amam e vivem o futebol, sem prejuízo das decisões que cada um tomará, honrarão a sua condição de profissionais disputando o jogo da final da Taça de Portugal”, lê-se no comunicado.