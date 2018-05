Um estudo, publicado no The Lancet Psychiatry, revelou que as pessoas que usam o telemóvel depois das 22h têm maior probabilidade de virem a sofrer de solidão e depressão.

O estudo refere que o estilo de vida moderna está a provocar problemas na qualidade de sono das pessoas. Os investigadores analisaram, através da utilização de monitores portáteis, 91 mil voluntários e concluíram que um quarto dos voluntários apresentava um padrão de atividade anormal.

Em declarações ao jornal The Times, Daniel Smith, o autor do estudo, referiu que se tratava “de indivíduos com uma péssima rotina do sono, pessoas que ficam acordadas até à meia-noite a ver o Facebook ou que se levantam a meio da noite para beberem uma chávena de chá”.

As pessoas que têm padrões anormais de sono têm um maior risco de sofrer de depressão e de bipolaridade, os níveis de felicidade também são mais baixos comparativamente às pessoas que descansam adequadamente e se ‘desligam’ dos aparelhos.