Recorda-se do vestido branco e dourado – ou seria azul e preto?; Dos ténis azuis, ou seriam cinzentos? Este foram alguns dos ‘mistérios’ da internet e que circularam praticamente por todo o mundo. Mas desta vez não se trata de uma imagem, mas sim de um áudio.

Uns ouvem "Laurel" e descrevem uma voz masculina grave, outros percebem "Yanni" mas indicam que é uma voz mais aguda. Resta saber quem tem razão.

A gravação já se tornou viral, depois de surgir no Reddit e de chegar muito rapidamente ao Twitter, e até já mereceu a atenção por parte de Ellen Degeneres, a célebre apresentadora norte-americana.

Oiça aqui o áudio:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I