“Acompanhei a situação com consternação, com preocupação e com uma grande vontade de que as forças de segurança rapidamente levem à justiça as pessoas que cometeram aqueles atos hediondos”, começou por dizer Fernando Medina à margem da apresentação do projeto “Operação Integrada de Entrecampos”.

O presidente da Câmara de Lisboa classificou o grupo que agrediu os jogadores e equipa técnica sportinguista como “um grupo que se comporta como uma milícia”.

“O sistema de justiça tem de ser absolutamente implacável”, sublinhou, acrescentando que “temos todos a responsabilidade de sermos intransigentes com este clima de ódio”.

Fernando Medina confirmou ainda que não estaria presente no Jamor, para a final da Taça. Já estava previsto que Medina não iria poder estar presente.