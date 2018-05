Os jogadores do Sporting garantiram esta quarta-feira a presença no Jamor para a final da Taça de Portugal, avança a Antena 1.

Ainda assim, os jogadores recusam-se a voltar a treinar na academia de Alcochete até ao dia do jogo.

O plantel do Sporting esteve reunido esta quarta-feira num hotel em Lisboa com representantes do sindicato de jogadores.

Depois das agressões desta terça-feira, o jogo da final da Taça de Portugal pode mesmo vir a ser o último de leão ao peito para alguns dos futebolistas.