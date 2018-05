António Laranjo, presidente da Infraestruturas de Portugal, divulgou esta quarta-feira na audição a Assembleia da República que as obras na Ponte 25 de Abril vão levar ao corte da faixa de ponte, no próximo ano.

A faixa será fechada uma de cada vez em todo o tabuleiro entre a meia-noite a as 8h30 da manhã.

Em 2019, a circulação do trânsito será afetado nos dias 18 e 19 de maio e 13 e 28 de outubro será fechada a faixa no sentido norte-sul, já a faixa no sentido sul-norte irá ser fechada nos dias 11 e 12 de maio e 12 e 19 de outubro.