Das buscas que estão a ser realizadas na SAD do Sporting, já terão resultado quatro detidos: André Geraldes (diretor de futebol), Gonçalo Rodrigues (braço direito de Graldes), Paulo Silva e João Gonçalves (intermediários que pagavam os alegados subornos aos árbitros), escreve o Correio da Manhã.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, e no âmbito de inquérito dirigido pelo Ministério Público – DIAP do Porto, deteve quatro pessoas pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa no desporto", refere o comunicado da PJ a que o i teve acesso.

A operação em causa chama-se Cash-ball e envolveu "quarenta elementos" da PJ, tendo sido feitas "cerca de uma dezena de buscas domiciliárias" e no clube. A operação surge na sequência de uma investigação sobre a alegada compra de árbitros no andebol.

A mesma publicação indica que, além da SAD do Sporting, também estão a ser realizadas buscas na residência de Paulo Silva, um dos detidos.

"Os detidos serão presentes às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequeadas", conclui o documento.