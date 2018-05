De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há hoje cinco concelhos em risco muito elevado de incêndio, são eles Castro Marim, em Faro, Gavião, no distrito de Portalegre, Mação, em Santarém e Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco.

Além do risco muito elevado de incêndio, o IPMA colocou também sob risco elevado de incêndio vários concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Aveiro, Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real.

Recorde-se que, esta terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil lançou um alerta a toda a população, devido ao aumento de perigo de incêndio florestal, especialmente nas zonas do norte e centro do país, devido ao tempo quente e seco previsto até esta quinta-feira.

Na realização de trabalhos agrícolas e florestais, a Proteção Civil refere que não é aconselhável o uso do fogo nos próximos três dias.

Segundo o IPMA, para esta quarta-feira está prevista uma temperatura máxima que vai oscilar entre os 24 e 27 graus Celsius, mas para a Grande Lisboa e interior do Alentejo e interior Centro as máximas vão chegar aos 30º Celsius.