Desonestidade intelectual ou “Doutrina da mentira plausível’’

O País está moralmente doente, as pessoas estão a perder os “arquétipos” (valores) e o Estado está a tornar-se uma abstracção!

Quando o cidadão António Costa afirma, na qualidade de primeiro-ministro, que a diversidade e pluralidade de opiniões e formas diversas de estar na sociedade, leia-se “geringonça”, é enriquecedora para a Democracia, sabe muito bem que está a trair, em termos de raciocínio e de honestidade intelectual, tudo o que aprendeu na Faculdade de Direito, escola que forma juristas (juízes, advogados e magistrados do Ministério Público), já que se está a equiparar a Jerónimo de Sousa quando diz, em plena Assembleia da República, que é “DEMOCRATA” e “PATRIOTA”.

Começando por Jerónimo, o camarada do PCP sabe que estudou pouco, porque não tinha tempo e trabalhou muito, mas aprendeu a mentir, com um sorriso cínico, com o ex-líder da bancada comunista, e hoje presidente da Câmara Municipal de Loures, quando afirmou, publicamente “que tinha dúvidas se a Coreia do Norte era uma democracia ou não”.

Bernardino Soares também é jurista... Palavras para quê??!??

Quanto ao primeiro-ministro ele mente embora esteja convencido de que aqueles que o ouvem acreditam que “aquilo” é verdade. Mas se voltasse à Faculdade de Direito e o afirmasse, era certamente excluído porque os professores não iriam tolerar um candidato a jurista que não entende uma coisa tão simples como isto: não se pode misturar água com azeite, ou melhor, democratas com fascistas, ou ainda melhor; aqueles que querem impor a ditadura e até tentaram, pelas armas, em (11/ 03/ 75) implantá-la, em Portugal.

Aqui, e agora, lembramo-nos de António José Seguro, politicamente mal afastado do activo, traído pela ambição de alguns que venderam os princípios a troco de um “lugar ao Sol”, na política. Mas os académicos, e outros, não esquecem, e na altura devida, lá estarão, democraticamente, a votar...

Quando alguns políticos afirmam que o País está na “senda do progresso”, e que nunca esteve tão bem como agora, respondemos com uma só pergunta; “e os princípios, pá?” É que um regime com gente sem princípios, sem vergonha, sem respeito por eles próprios, e pelos outros, é o quê???

Democracia é que não é, contudo aproxima-se da ANOMIA, que pode degenerar em ANARQUIA!

Gramsci dizia “que só a verdade é revolucionária” e alguém acrescentava que existe uma “Doutrina da mentira plausível”, ou seja, da desinformação, tão cara nas aulas do Prof. Adriano Moreira, há 46 anos, aulas que António Costa não frequentou porque era apenas um jovem...

Enfim, parece que temos que pedir ao Padre Melícias que dê alguns conselhos ao Dr. António Costa, que de facto não anda muito bem acompanhado politicamente.

É que o País está moralmente doente, as pessoas estão a perder os “arquétipos” (valores) e o Estado está a tornar-se uma abstracção!

Quando lemos a imprensa diária percebemos que quase tudo está mal: são as escolas, sem condições para funcionar, são os professores que não têm condições anímicas para exercer o seu magistério, não há resposta na saúde, por parte do “S.N.S”, há médicos a processar o Estado por violação de regras básicas por parte do Estado, são as polícias (forças de segurança) e os militares a protestar porque não há aumentos, não se pensa sequer em repor o serviço militar obrigatório, mas é possível aos 16 anos o “João” ir à Conservatória do Registo Civil e dizer que quer passar a ser chamado de “Maria”, são as artistas a posarem nuas, nas revistas, mas que exigem ser tratadas com respeito, quando elas não se dão ao respeito, é a violência doméstica, são as adopções na “IURD”, é um membro de um ex-governo socialista a receber dinheiro de um banqueiro, é um ex-dirigente dos Serviços de Informação a ser julgado na “praça pública”, e a afirmar que os serviços, no dia-a-dia, têm métodos e procedimentos ilegais, professores pedófilos, padres, no activo, a terem filhos, políticos em gabinetes ministeriais a dizerem que são licenciados sem o serem, outros a afirmar que davam aulas numa escola nos EUA, sem nunca lá terem estado, outros, quer no Governo, quer em partidos políticos, a admitirem publicamente, e com muito orgulho, a sua homossexualidade, etc., etc., etc., mas o País nunca esteve tão bem, diz o primeiro-ministro. Está bem, aqui vai um conselho amigo: comecem é a praticar mais Desporto e deixem as drogas, o álcool e o tabaco, e aí sim, o País fica melhor!

Sociólogo, Escreve quinzenalmente