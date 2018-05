Mobilidade: o direito esquecido

Se a Constituição portuguesa fosse escrupulosamente aplicada, o nosso país era uma Noruega do Sul da Europa. Mas a Lei é uma coisa, a sua prática é outra coisa diferente

Portugal é um país excecional. Por todo o lado é só amor pela lei e pela Constituição. Mas quando se trata de a cumprir, a conversa é outra.

Isto é comum a governos de esquerda ou de direita, de coligação ou maioria absoluta – pior no caso dos primeiros, que rasgam as vestes de cada vez que alguém mostra vontade de alterar a Lei Fundamental.

Mantendo tudo o resto constante, se aplicássemos a Constituição portuguesa e a Lei o nosso país era uma Noruega do sul da Europa. A Educação seria tendencialmente gratuita – e não tendencialmente exorbitante em alguns graus de ensino. A Saúde idem. Os prazos judiciais seriam escrupulosamente cumpridos. Infelizmente a bondade da Lei não é acompanhada pela ação política e cidadã. O incumprimento generalizado do corpo legislativo, sem consequências, é um dos grandes males do país. Mas essa discussão, no plano dos valores, é longa e para outra ocasião.

Para já, importa assinalar que para além das funções atrás enumeradas, faz parte dos deveres do Estado garantir aos cidadãos habitação e mobilidade. São direitos garantidos na Constituição. Assim se lê no seu artigo 65º: “todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada (…)”. E para assegurar esse direito, é tarefa do Estado “executar uma política de habitação” apoiada em “planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamento social.”

Resolver os problemas das pessoas no que diz respeito a casa digna para constituir família e projetos de vida é uma prerrogativa do Estado, das regiões autónomas e das autarquias. Podem fazê-lo construindo casas sociais, estimulando o mercado privado em articulação com o interesse geral, ou definindo rendas compatíveis com a realidade socioeconómica das comunidades. No limite, o Estado pode, lê-se na lei fundamental, proceder “às expropriações dos solos que se revelem necessários à satisfação de fins de utilidade pública urbanística.” Ora, isto é o que a Lei prevê. Sabemos que a prática é diferente. Voltarei ao tema da habitação para a semana. Este texto é sobre a mobilidade. O outro direito esquecido.

Para além de Lisboa, Cascais é o único concelho da área metropolitana de Lisboa que se assumiu como Autoridade Municipal de Transportes. A decisão, tomada em 2016, foi de enorme risco político. Apenas a um ano de distância das eleições autárquicas de 2017, a Câmara Municipal de Cascais colocou os pratos na balança: sair de uma autoridade de transportes metropolitana que não funciona mas que existe? Ou assumir-se como sua uma política de transportes que tinha tudo para funcionar mas que não existia? Sem hesitação, Cascais foi pelo segundo caminho. E se hoje o município tem um dos programas de mobilidade mais paradigmáticos do país, o Mobi Cascais, a essa decisão o deve.

Estamos agora na fase de decisões importantes para que a Mobilidade seja um bem/serviço acessível a todos os cidadãos.

Ultrapassadas as questões legais e processuais, Cascais lançará o concurso público de concessão de transportes públicos rodoviários municipais até ao início do Verão. Estará assim constituída a moldura formal dentro da qual os operadores vão poder apresentar as suas propostas e modelos de transporte concelhio. Até dezembro de 2019, o operador e o serviço terão de estar 100% funcionais no território de Cascais.

Há a perfeita consciência entre os principais decisores políticos das grandes cidades que a mobilidade é o principal problema dos aglomerados urbanos. É o grande desafio a ultrapassar nos próximos anos.

O modelo de Cascais, e isso será requisito obrigatório para todos os concorrentes, tem quatro pilares: a democratização do transporte público, a mobilidade ao serviço da qualidade de vida a melhoria da pegada ambiental da urbe, a competitividade do tecido económico e a promoção da coesão territorial.

A rede europeia CiViNet – que compreende 30 cidades de Portugal e Espanha – vai subscrever a “Estratégia de Cascais”, documento que prioriza a aposta na mobilidade na Península Ibérica e o objetivo de pedonalizar as zonas urbanas, libertando-as do automóvel.

Lá mais para o final da semana, sexta-feira, decorrerá no Estoril a primeira experiência com um mini-bus autónomo – tecnologia da qual dependerá grandemente o futuro da mobilidade e a regeneração urbana.

Como laboratório de algumas das mais audazes políticas públicas em matéria de transporte, Cascais continuará a colocar o debate e a prática em novas fronteiras. Para que a mobilidade deixe de ser um direito esquecido.

