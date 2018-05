A Polícia Judiciária (PJ) está, esta quarta-feira de manhã, a realizar buscas na SAD do Sporting, segundo avança o Correio da Manhã. Em causa está a suspeitas de um alegado esquema de corrupção ativa no campeonato de andebol durante a temporada passada.

No entanto, os jogos de futebol também foram atingidos. Ao que o i apurou, no âmbito das buscas os investigadores estarão a passar a pente fino informações relativas aos jogos da época passada com o Guimarães, Feirense e Chaves.

O suposto esquema de corrupção, que foi exposto pelo Correio da Manhã, consistia na alegada compra de equipas de arbitragem que participavam nos jogos de andebol.

O Sporting sagrou-se bicampeão de andebol recentemente, mas arrisca-se a perder o título ou até mesmo a descer de divisão.

Fonte do Sporting, que preferiu não ser identificada garantiu ao i que os elementos da PJ que estão a realizar as diligências se encontram do lado do clube e não do lado da SAD, referindo assim que por enquanto não estão a ser analisadas matérias que dizem respeito ao futebol.