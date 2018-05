Um acidente, na Via do Infante, entre um autocarro e uma betoneira provocou, pelo menos 14 feridos, quatro considerados graves. A colisão levou ainda ao corte da via no sentido Loulé-Faro. A bordo do autocarro iram 15 pessoas.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Faro, citado pelo Diário de Notícias, disse que o alerta do acidente foi dado por volta das 7h54 e que por volta das 8h45 duas vítimas estavam encarceradas dentro do autocarro.

O acidente ocorreu na Via do Infante, antes do Túnel do Areeiro, em Loulé, Faro.