A partir de sexta-feira, as temperaturas máximas vão descer entre 2º a 5º graus em todo o país e a chuva irá regressar.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta quarta-feira está previsto um dia de céu pouco nublado e a subida da temperatura. A temperatura máxima irá oscilar entre os 24 e 27 graus celsius, mas para a Grande Lisboa e interior do Alentejo e interior Centro as máximas vão chegar aos 30º celsius.

A temperatura começa a descer já na quinta-feira na região Sul e de Lisboa, mantendo-se alta nas restantes zonas do país.

No entanto, de acordo com o IPMA a partir de sexta-feira, aumenta a probabilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior e a temperatura máxima irá descer em todo o país.