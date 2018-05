O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto está a passar a pente fino a alegada compra de resultados por parte do Sporting em algumas modalidades – com enfoque no título de andebol da época 2016/2017. Segundo o i apurou, o futebol do primeiro escalão não está fora da mira dos investigadores, até porque já terão sido recolhidas informações, como mensagens de jogadores do desporto rei, que podem ser relevantes para o decurso da investigação.

Paulo Silva, um dos intermediários do alegado esquema, contou o que sabia e terá mesmo aceitado entregar o seu telemóvel ao Ministério Público para que fossem feitas diligências. É nesse aparelho que constarão diversas mensagens trocadas com um elemento alegadamente ligado ao Sporting, segundo noticiou ontem o “CM”, e das quais resulta que foi posto em marcha um esquema para que fossem comprados árbitros de andebol. De acordo com as mensagens publicadas pelo jornal no comando estaria André Geraldes, atual diretor de futebol do Sporting, havendo intermediários que falavam com os árbitros.

Assim que foi noticiado que estava em curso um inquérito-crime para apurar fraudes nos resultados do campeonato nacional de Andebol, a Procuradoria-Geral da República confirmou a informação, explicando que está a ser dirigido pelo DIAP do Porto e que neste momento se encontra em segredo de justiça.

Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira