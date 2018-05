Os Correios venderam um imóvel por 10,3 milhões de euros na Rua da Palma, em Lisboa. No entanto, o nome do comprador não foi divulgado. A operação vai resultar numa mais-valia de 8,5 milhões de euros antes de impostos, mas depois os CTT irão encaixar 7,4 milhões de euros (o impacto fiscal é de 1,1 milhões). A informação foi avançada pela empresa liderada por Francisco Lacerda e vai ao encontro “da sua política de alienação de activos não estratégicos desde que estejam reunidas as necessárias condições de mercado”, revelou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os CTT revelam ainda que já receberam um milhão de euros de sinal, devendo o restante ser pago quando a escritura for assinada, o que deverá acontecer no prazo máximo de seis meses. A venda está, ainda assim, “condicionada ao não exercício de direito de preferência na venda destes imóveis pelas autoridades administrativas que legalmente beneficiam de tal direito”.

No plano de reestruturação, apresentado em dezembro, os Correios anunciaram a intenção de alienar cerca de 30 imóveis, tendo aliás já alienado o edifício na Rua de São José que, durante muitos anos, funcionou como a sede da empresa. Só a venda deste palacete rendeu um encaixe de 25 milhões de euros, tendo apurado uma mais-valia de 16 milhões. A escritura que formalizou esta alienação foi assinada a 15 de dezembro do ano passado.

Plano de reestruturação em marcha

Já no final do ano, os CTT anunciaram um plano de reestruturação que prevê reduzir cerca de 800 pessoas na área das operações ao longo de três anos, em consequência da queda do tráfego do correio.

Ao mesmo tempo, pretende otimizar a cobertura da rede de lojas através da conversão de lojas em postos de correio ou fecho daquelas com pouca procura por parte dos clientes.