O pânico provocado pela invasão desta terça-feira em Alcochete já levou vários jogadores do Sporting a tomarem medidas extremas. O i sabe que vários jogadores estrangeiros entraram em contacto com as respetivas companheiras a avisá-las que estão de partida de Portugal.

Vários jogadores enviaram SMS às companheiras a dar conta do que se estava a passar e a dizer-lhes para começarem a fazer as malas. O objetivo é abandonar Portugal o quanto antes. "Amo-te muito, vai correr tudo bem", foi uma das mensagens escritas por um dos jogadores, para tranquilizar a companheira.

O i sabe que os jogadores portugueses também entraram em contacto com a família a dar conta do que se estava a passar, temendo pelas suas vidas.

Segundo apurou o i, os atletas entraram também em contaco com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

Recorde-se que começaram a circular na Internet imagens do holandês Bas Dost com ferimentos na cabeça, provocados por um grupo de cerca de 50 adeptos que, com a cara tapada, invadiram a Academia do Sporting e agrediram vários membros do clube, incluindo o treinador Jorge Jesus.

A GNR já confirmou que 20 pessoas foram identificadas e várias pessoas foram detidas – algumas já se encontravam nas imediações do Freeport.

Bruno de Carvalho dirigu-se para Alcochete, mas, de acordo com o Jogo, os jogadores recusaram-se a falar com o presidente do Sporting e têm estado em contactos com os empresários para perceberem o enquadramento legal em caso de rescisão contratual.