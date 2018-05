Esta agora?! Ninguém acredita, francamente!

Então agora inventaram um avião que não faz barulho?!

Pois, inventar não inventaram, mas o marketing é mesmo assim. Fazia barulho, mas pouco, anunciava o fabricante, a Lockheed.

“O Mais Silencioso Avião Gigante!!!”

Em letras garrafais na imprensa portuguesa.

Era o Tristar!

A Federal Aviation Administration estava igualmente eufórica. Reconheceu oficialmente que era o avião mais silencioso de todos os aviões de grande porte.

Todos nós que viajámos no Tristar em algum momento das nossas vidas poderíamos dizer: o menos barulhento, vá lá.

A Lockheed não foi de modas nem de poupanças: carregou com um grupo gigante de jornalistas das mais várias proveniências e meteu-os num voo experimental da sua nova máquina, nos Estados Unidos. Viram lá do alto o deserto do Mojave, subiram aos 10 mil metros sobre o Pacífico e a Sierra Nevada, planaram sobre Los Angeles.

Um golpe publicitário de truz!

Toda a gente fazia comparações com os concorrentes diretos do Tristar, o VC-10 da Douglas e o 747 da Boeing.

Convenhamos, o 747, nas suas duas versões, era maior: nove filas laterais de passageiros contra oito do Lockheed. Não admirava que fizesse mais barulho.

Havia quem não tivesse dúvidas: a única forma de fazer com que as companhias aéreas investissem em aviões como este, menos ruidosos, era prometer-lhes vantagens quanto à sua utilização. Mais silêncio podia significar que determinados aeroportos não decidissem fechar nos horários dos supermercados.

Heathrow e Gatwick agradeceriam com certeza.

A All-Nippon, linha aérea japonesa, lançou um comunicado encorajante: a preocupação no Japão em relação ao ruído provocado pelas aeronaves era tão grande que a redução de um mísero decibel já significava uma enorme evolução. Em seguida punha a hipótese de adquirir 40 trirreactores em fases consecutivas. Um dinheirão!

Entusiasmo Dan Haughton, o presidente do conselho de administração da Lockheed, fazia contas de cabeça. Informava que esperava vender mais de 250 aparelhos nos dez anos seguintes. Números pouco entusiasmantes, dirá o paciente leitor. Sim, mas falamos de 1970, tempo em que os céus ainda não viviam pejados desta espécie de autocarros voadores. “Não restam dúvidas nenhumas de que o nosso avião é muito mais silencioso do que outros de longo raio de alcance, como o Boeing 707, o VC-8 ou o VC-10, e que até ganha vantagem nesse campo – em termos absolutos – a alguns mais pequenos, como o Boeing 737-200”, dizia Haughton.

Um dos jornalistas que andaram a sobrevoar o Mojave também se mostrava contente: “Os passageiros que se sentem intimidados com os vastos lounges do Jumbo preferirão, provavelmente, as instalações ligeiramente mais acanhadas do Tristar, as quais são mesmo assim espaçosas, com a vantagem evidente de que ninguém, ao ocupar o seu lugar, fica com os movimentos limitados em ambos os lados, dado que os assentos estão dispostos em quatro pares.”

Quatrocentos passageiros cabiam perfeitamente nos seus 50 metros de envergadura. Os motores Rolls-Royce RB-211 tratavam de os levar até ao céu. O governo da rainha Isabel estava disposto a aprovar um grande subsídio estatal: afinal, estava em causa o futuro da Rolls-Royce, marca do império. Dez aparelhos estavam na linha de montagem para entregar à BOAC, a companhia de bandeira britânica, encantada por ver o raio de ação do Tristar chegar aos 6436 quilómetros. A Air Canada e a TWA encaravam igualmente a aquisição dos novos aviões como um bom negócio.

Deram um alcunha poética ao Tristar: The Whisperliner. Em português poderia traduzir-se como O Voador Sussurrante.

Os Supertramp já estavam fora de moda quando, oito anos mais tarde, cantaram: “Take a Jumbo/ Across the water/ Like to see America...”