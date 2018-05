Afinal os lucros do Montepio Geral ficaram nos 6,5 milhões de euros em 2017, em vez dos 30,1 milhões de euros anunciados em fevereiro ainda na administração de Félix Morgado. A certificação legal de contas, uma vez que ainda não tinham sido auditada e, a revisão em alta das imparidades para crédito levaram a administração liderada por Carlos Tavares a rever as contas.

A rubrica que pretende precaver eventuais perdas em empréstimos concedidos tinha sido fixada em 138 milhões de euros pela anterior equipa, mas nas contas consolidadas divulgadas esta terça-feira, esse valor é revisto em alta em 16%, fixando-se em 160,7 milhões.

“O mais relevante foi o ajustamento das imparidades que se deveu à avaliação que fizemos - em conjunto com a auditoria e auditores - de alguns dossiês de crédito numa ótica de prudência no provisionamento dessas situações”, disse em declaração aos jornalistas Carlos Tavares, recusando-se, no entanto, a adiantar quais foram os créditos analisados e agora auditados pela KPMG.

Trata-se, de acordo com o responsável, “dos mesmos casos que já existiam com níveis de imparidades diferentes”.

Além disso, o banco reviu os valores das imparidades para outros ativos financeiros (de 6,7 para 7,8 milhões), das imparidades para outros ativos (de 11,7 para 12,6 milhões) e das outras provisões (que baixaram de 11,4 para 10,3 milhões).

Mas apesar das contas revistas, Carlos Tavares afasta a necessidade de levar a cabo um aumento de capital. No entanto, vai manter o projeto de emissão de dívida subordinada no montante de 250 milhões de euros. Esta emissão já estava prevista ser lançada este ano, mas acabou por cancelada, na altura, por ex-presidente do Montepio já que em breve iria abandonar funções. “Na altura, essa emissão foi cancelada porque não fazia sentido ser feita por uma administração que estava a curto prazo”, refere Carlos Tavares.

O presidente do Montepio não quis comentar a possível entrada da Santa Casa e de outras misericórdias no capital do banco, mas considera que “é bom um banco ter mais vários acionistas”.

Mudança de nome poderá avançar

A marca Montepio vai manter-se no nome da instituição financeira do grupo mutualista, mas Carlos Tavares admite que poderá vir a sofrer alterações. “Até pode mudar, mas tem de se manter Montepio”, refere aos jornalistas.

Em causa está a obrigação do Banco de Portugal de impor uma diferenciação entre a Caixa Económica Montepio Geral e a sua acionista, a Montepio Geral – Associação Mutualista. Esta alteração sempre foi aplaudida pela anterior gestão, mas sempre recebeu o chumbo por parte de Tomás Correia.

No entanto, o presidente do banco garante que, o Banco de Portugal nunca reclamou uma mudança de nome mas a necessidade de “distinguir produtos bancários e não bancários”, considerando Carlos Tavares que isso “é simples de tratar” através da “caracterização clara da tipologia de produtos e da sua designação”.

Mas para isso, defende que sejam os trabalhadores da Caixa Económica Montepio Geral -- e não os da Associação Mutualista Montepio Geral - a vender produtos financeiros, porque são esses que têm formação para isso.

E para evitar “confusões” por parte dos clientes, vai ser alterado o nome de um dos produtos mutualistas (o Capital Certo) para Poupança Mutualista. A comercialização deste produto foi suspensa pelo Montepio desde fevereiro, ainda durante a gestão de Félix Morgado. A nova administração liderada por Carlos Tavares, que entrou em funções em meados de março, decidiu manter essa suspensão, mas tudo indica que, irá começar a ser novamente comercializada no próximo mês.