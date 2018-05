A GNR identificou 20 elementos afetos à claque Juve Leo. Uma pessoa foi detida no local por resistência e coação sob agente de autoridade, confirmou fonte da GNR ao i.

Os adeptos ainda estão nas instalações da Academia, acompanhados pela GNR.

Outros elementos foram detidos entretanto nos arredores do Freeport e terão sido levados para o posto da GNR de Alcochete.

As autoridades confirmaram ao i que dois jogadores foram feridos, bem como o treinador do Sporting, Jorge Jesus. Tratam-se de ferimentos ligeiros, mais precisamente “escoriações e equimoses”. A GNR refere que estas foram as vítimas que foram confirmadas no local, mas não descarta a hipótese de o número vir a aumentar.

A GNR está no local em força, com dezenas de elementos de várias valências, entre elas a unidade de intervenção, o destacamento territorial de Alcochete e o núcleo de investigação criminal de Setúbal.

Além do crime de agressões, estes adeptos poderão ainda responder pelo crime de invasão espaço vedado ao público, dependendo da apresentação de queixa.