O Sporting emitiu há minutos um comunicado onde repudia os “atos de vandalismo e as agressões a atletas” que ocorreram esta terça-feira em Alcochete.

“O Sporting Clube de Portugal repudia de forma veemente os acontecimentos registados hoje na Academia Sporting. Não podemos de forma alguma pactuar com atos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staff do Futebol Profissional, nem com atitudes que configuram a prática de crime que em nada honram e enobrecem o Sporting Clube de Portugal”, refere o comunicado, publicado no Facebook.

“O Sporting não é isto, o Sporting não pode ser isto. Tomaremos todas as diligências no sentido de apurar cabais responsabilidades pelo que aconteceu e não deixaremos de exigir a punição de quem agiu desta forma absolutamente lamentável”, acrescenta o comunicado.

Recorde-se que vários jogadores do Sporting foram agredidos esta terça-feira na Academia do clube, em Alcochete, quando a equipa se preparava para treinar para a final da Taça de Portugal, que se joga no domingo, frente ao Desportivo das Aves.