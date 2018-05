A SIC Notícias revela as escutas em causa no alegado esquema de corrupção envolvendo o Sporting.

As notícias desta terça-feira dão conta de que o Sporting terá comprado a vitória do Benfica frente ao FC Porto para ser campeão.

De acordo com o Correio da Manhã, uma fonte terá revelado como funcionava todo o esquema de corrupção, tendo adiantado que subornou árbitros. Tudo isto, não só para o Sporting ser campeão, mas também para que outras equipas perdessem os jogos. O autor deste esquema era André Geraldes, o atual diretor de futebol do Sporting, mas que até à época passada se encontrava à frente de todas as modalidades do SCP.

O CM, que teve acesso a conversas trocadas através dos WhatsApp, revela que houve vários casos de compras de árbitros por 2000 euros, inlusive uma conversa que revela uma tentativa do Sporting comprar uma derrota do FC Porto frente ao Benfica, de forma a que o Sporting ficasse isolado no primeiro lugar.

Eis as escutas reveladas pela SIC Notícias: