A EDP já reagiu à OPA lançada pela China Three Gorges (Europe) e diz que que o preço para adquirir a elétrica portuguesa é baixo, revelou à Comissão do Mercado do Valores Mobiliários (CMVM).

“O Conselho de Administração Executivo considera que o preço oferecido não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo considerando a prática seguida no mercado Europeu das ‘utilities’ nas situações onde existiu aquisição de controlo pelo oferente”, é referido na nota.

Na sexta-feira, a China Three Gorges lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária sobre o capital da EDP, oferecendo uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado.

Na informação enviada esta madrugada e à CMVM, a empresa adianta ter dado início aos procedimentos internos e irá pronunciar-se em “devido tempo sobre os demais termos da oferta” que serão dados a conhecer ao Conselho de Administração Executivo da EDP através do envio pela China Three Gorges (Europe) “do projeto de prospeto que incluirá o detalhe relevante do Projeto Industrial”.

Na segunda-feira, a agência Bloomberg já tinha avançado que a EDP - Energias de Portugal estava a preparar-se para rejeitar a OPA alegando que o valor proposto é baixo.

A CTG, que já detém 23,27% do capital social da EDP, pretende manter a empresa com sede em Portugal e oferece uma contrapartida de 3,26 euros por cada ação, o que representa um prémio de 4,82% face ao valor de mercado e avalia a empresa em cerca de 11,9 mil milhões de euros.